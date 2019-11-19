[Cadı avı hâlâ bitmedi] TSK'da 133 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet savcılığı 82'si muvazzaf 133 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda 44 ilde operasyon başladı. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay, 2 yarbay ve 3 yüzbaşının bulunduğu bildirildi.

Operasyonun devam ettiği, adreslerde aramaların sürdüğü bildirildi.

