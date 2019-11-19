Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avı hâlâ bitmedi] TSK'da 133 kişi hakkında gözaltı kararı /19 Kasım 2019 09:30

[Cadı avı hâlâ bitmedi] TSK'da 133 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir'de 133 asker hakkında gözaltı kararı verildi

SHABER3.COM

İzmir Cumhuriyet savcılığı  82'si muvazzaf 133 asker  hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda 44 ilde operasyon başladı.  Gözaltı kararı verilen kişiler arasında  muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay, 2 yarbay ve 3 yüzbaşının bulunduğu bildirildi.

Operasyonun devam ettiği, adreslerde aramaların sürdüğü bildirildi.

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