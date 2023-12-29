Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avı tam gaz devam ediyor: 445 polis açığa alındı /29 Aralık 2023 00:51

Cadı avı tam gaz devam ediyor: 445 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM KOM Başkanlığının dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında, Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını söyledi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda aktif polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Başkanlığının dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında, Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını söyledi.

Bakan Yerlikaya açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.”

15 Temmuz’dan bu yana 300 bine yakın insan yargı kararı olmadan işlerinden atıldı. Bir o kadar insan da yargılanarak cezaevine gönderildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 26 Eylül’de verdiği Yalçınkaya Kararı ile yüz binlerce insanın işine ve özgürlüğüne mal olan suçlamaların hiçbirinin hukuka uygun olmadığına ve mağdurlara tazminat ödenmesine hükmetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cadı avı tam gaz devam ediyor: 445 polis açığa alındı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:11:46