Cadı avı tam gaz devam ediyor: 445 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik soruşturmalar kapsamında çok sayıda aktif polis memurunun açığa alındığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM Başkanlığının dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında, Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını söyledi.



Bakan Yerlikaya açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:



“Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.”



15 Temmuz’dan bu yana 300 bine yakın insan yargı kararı olmadan işlerinden atıldı. Bir o kadar insan da yargılanarak cezaevine gönderildi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 26 Eylül’de verdiği Yalçınkaya Kararı ile yüz binlerce insanın işine ve özgürlüğüne mal olan suçlamaların hiçbirinin hukuka uygun olmadığına ve mağdurlara tazminat ödenmesine hükmetti.