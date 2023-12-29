Karadeniz’de tahıl yüklü gemi mayına çarptı: Gemide Türk denizciler de var

Bold Medya'da yer alan habere göre açıklama Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden geldi.



Yapılan açıklamada “Karadeniz’de Tuna Nehri’ndeki bir limana tahıl yüklemek için yola çıkan Panama bayraklı bir sivil gemi, düşman mayınına çarparak patladı. Gemi kontrolünü kaybetti ve üst güvertede yangın çıktı” denildi.



Gemiye sağlık ekiplerinin ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, patlama sonucu 2 denizcinin de yaralandığı duyuruldu.



Yaralılara tıbbi desteğin ulaştırıldığı da açıklamada yer aldı.



TÜRK MÜRETTEBAT



Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre geminin içinde 4 Türk denizci de bulunuyordu.



Yapılan açıklamada şöyle denildi:



“Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.