Milli sporcu dağda mahsur kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grup Akdağ mevkisinnde mahsur kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.



2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk sporcu olan Alanyalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun Alanya'ya bağlı Akdağ bölgesinde kaybolduğu ve telefonlarına ulaşılamadığı ihbarında bulunuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine 1 araç ve 5 personelle AFAD ekibi gönderilirken, jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Razgatlıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu 2 aracın kara saplandığı bilgisine ulaşıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.



Toprak Razgatlıoğlu'nun en son avukatıyla görüştüğü, yakınlarının ise kendisine ulaşamadığı belirtildi. Razgatlıoğlu ve beraberindekilere ulaşmak için cep telefonu sinyali üzerinden yer tespiti yapma çabalarının sürdüğü öğrenildi.