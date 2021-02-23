[Cadı avında bugün] İki ayrı operasyonda 70 kişi hakkında gözaltı kararı

Gaziantep ve Adana merkezli operasyonlarda çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı İlk Operasyon haberi Gaziantepten geldi
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 57kişi hakkında gözaltı kararı verdi . 22 ilde başlatılan operasyonlarda 50 kişinin gözaltına alındığı açıkland
Adana merkezli soruşturmada 13 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde operasyon yapıldı
6 kişi gözaltına alınırken diğer 7 kişi için çalışma yapıldığı bildirildi