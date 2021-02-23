Kılıçdaroğlu'ndan zor soru: 128 milyar doları ne yaptın sayın Erdoğan?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden damadı Berat Albayrak için "Başarılı" yorumu yapmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Madem başarılıydı neden görevden aldın?" diye sordu. Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolarlık erimeyi bir kez daha gündeme getiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "128 milyar doları ne yaptın?" dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'te düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Gare harekatı sonrası yapılan açıklamalar ve damat Albayrak'ın neden görevden alındığı sorusu öne çıktı.





GARE HAREKATI: BU İNSANLAR ÖLMEYEBİLİRDİ





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gare'ye yönelik harekatında asker, polis ve MİT görevlisinin de aralarında olduğu 13 kişinin ölümünün ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





"Bu insanlarımız ölmeyebilirdi. Terör örgütünün elebaşından gittiniz mektup aldınız İstanbul seçimleride bize oy verin diye. Kendi seçimin için oy ver diye mektup alıyorsun, 13 kişinin hayatını kurtarmak için mektup almıyorsun, neden? İstanbul seçimleri şehitlerimizden daha mı önemliydi?"





"Kalktın dedin ki, 'Bu operasyon başarısız oldu.' Başarısız olduysa bunun bir sorumlusu olmalı. Kim bu sorumlu? Erdoğan sorumlu. Ben askere desem ki asker sorumlu, asker siyasetin elinde.





'BAŞKOMUTANSAN SEN VERDİN TALİMATI'





Erdoğan'ın, 'Bu operasyonun sorumlusu, cumhurbaşkanından, bakanlarından tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir' sözlerini anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





"Bu ne demek ya? Biz niye sorumluyuz, yeni doğan çocuk niye sorumlu, bakan niye sorumlu? Ülkeyi onlar mı yönetiyor? Ortalıkta gezmiyor muydum 'Ben başkomutanım' diye. Ee başkomutansan sen verdin talimatı. TSK'nın kullanılmasına Erdoğan karar verir ben veremem, ben veremem Anayasa diyor. Kendi sorumluluğundan kaçıyor. 16 şehidimiz için güldü, aklım almıyor ya. Ben bunları söyleyince ağza alınmayacak hakaretleri yöneltiyor.





'128 MİLYAR DOLARI NE YAPTIN SAYIN ERDOĞAN?'





Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden damadı Berat Albayrak'a ilişkin yaklaşık 3 ay sonra yaptığı açıklamaları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Madem başarılıydı neden görevden aldın? 128 milyar doları senin talimatınla bir avuç insana peşkeş çeken Merkez Bankası'nı Başkanını neden görevden aldın?" sözleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "128 milyar doları ne yaptın sayın Erdoğan?" diye sordu.





DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ





AKP iktidarına eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, "19 yılda ne oldu da Türkiye bu hale geldi?" diye sordu ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bir komşumuz vardı; Suriye. Öyle bir hava estirdiler ki. 24 saatte Emevi Camii'ni fethedeceklerdi. Ne oldu? 3 milyon 600 bin Suriyeli bizim camilerimizde namaz kılıyor şimdi. 3 milyon 600 bin 40 milyar dolar para harcadınız. Esnafa harcansaydı ne olurdu? 40 milyar dolar çiftçiye harcansaydı ne olurdu?" dedi.





"Dünya siyaset tarihinde bir ilki gerçekleştireceğiz. Farklı siyasi partilerle, demokrasiyi savunan dostlarımızla beraber bir dikta yönetimini yeneceğiz ve onları göndereceğiz" diyerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde üniversite öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını da sıfırlayacaklarını belirtti.





AŞI SORUSU





Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) Keymen şirketine ödediği 121 milyon 945 bin doları da gündeme getiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek şöyle dedi:





"Devlet Malzeme Ofisi, Keymen şirketine 121 milyon 945 bin dolar ödedi. 10 milyon 162 bin doz aşı getirildi.





31 Aralık 2020 tarihinde Esenboğa Gümrüğü'nden alınan aşı miktarı 1 milyon 342 bin 298. Gümrükteki beyana göre; 1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor. Soruyorum; ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi edilmedi mi? 12 milyon doları aldı mı almadı mı?"