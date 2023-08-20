California’da acil durum ilanı









Amaç kasırganın muhtemel zararlarına karşı yürütülecek çalışmalara destek olmak.





7500’den fazla kişi bölge halkına yardımcı olmak için görev başında.





Vali Newsom California Ulusal Muhafız birliklerini ziyaret ederken San Diego kenti için de acil durum ilan etti.





Newsom, kasırganın muhtemel zararlarına karşı federal yönetimle de koordine halinde.





California Valisi fırtınaya karşı yürütülen federal çalışmaları da harekete geçirmekte olduklarını söyledi.





Beyaz Saray da gelişmeleri yakından takip ediyor.





Hilary Kasırgası’nın California’nın güney kıyılarını Pazar günü vurması bekleniyor.





Kasırganın gücü Meksika'ya yaklaşırken zayıflayıp 1 kategorisine düşmüş durumda. California’yı da tropik fırtına şiddetinde vuracağı tahmin ediliyor.





Bunun bölgede sellere, şiddetli rüzgarlara neden olması bekleniyor.





Bazı bölgelerde halk yaşadıkları yerleri tahliye ederken, parklar, kumsallar da kapalı.





Yetkililer muhtemel tahliye emirleriyle ilgili olarak bölge halkına dikkatli olmaları ve hazırlıkların bir an önce tamamlanması çağrısı yapıyor.





Nevada ve Arizona eyaletlerinde de şiddetli yağışların görülebileceği kaydediliyor.





Yetkililer 84 yıl içinde California için tropik fırtına uyarısına neden olduğu için Hilary’nin tarih kitaplarına geçmesini bekliyor.





Şu anda Hillary 1 kategorisinde kasırga ve Meksika kıyılarına yaklaşıyor.





Şiddeti azalsa da yetkililer Hilary’nin hayati tehlikesi olduğunu belirtiyor.





Hilary daha Meksika ve California’ya ulaşmadan etkisini göstermeye başladı bile.