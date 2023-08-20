Samanyolu Haber /Gündem / California’da acil durum ilanı /20 Ağustos 2023 16:33

California’da acil durum ilanı

Hilary Kasırgası California eyaletine yaklaşırken Vali Gavin Newsom eyaletin güneyinin önemli bir bölümü için acil durum ilan etti.

SHABER3.COM



Amaç kasırganın muhtemel zararlarına karşı yürütülecek çalışmalara destek olmak.

7500’den fazla kişi bölge halkına yardımcı olmak için görev başında.

Vali Newsom California Ulusal Muhafız birliklerini ziyaret ederken San Diego kenti için de acil durum ilan etti.

Newsom, kasırganın muhtemel zararlarına karşı federal yönetimle de koordine halinde.

California Valisi fırtınaya karşı yürütülen federal çalışmaları da harekete geçirmekte olduklarını söyledi.

Beyaz Saray da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hilary Kasırgası’nın California’nın güney kıyılarını Pazar günü vurması bekleniyor.

Kasırganın gücü Meksika'ya yaklaşırken zayıflayıp 1 kategorisine düşmüş durumda. California’yı da tropik fırtına şiddetinde vuracağı tahmin ediliyor.

Bunun bölgede sellere, şiddetli rüzgarlara neden olması bekleniyor.

Bazı bölgelerde halk yaşadıkları yerleri tahliye ederken, parklar, kumsallar da kapalı.

Yetkililer muhtemel tahliye emirleriyle ilgili olarak bölge halkına dikkatli olmaları ve hazırlıkların bir an önce tamamlanması çağrısı yapıyor.

Nevada ve Arizona eyaletlerinde de şiddetli yağışların görülebileceği kaydediliyor.

Yetkililer 84 yıl içinde California için tropik fırtına uyarısına neden olduğu için Hilary’nin tarih kitaplarına geçmesini bekliyor.

Şu anda Hillary 1 kategorisinde kasırga ve Meksika kıyılarına yaklaşıyor.

Şiddeti azalsa da yetkililer Hilary’nin hayati tehlikesi olduğunu belirtiyor.

Hilary daha Meksika ve California’ya ulaşmadan etkisini göstermeye başladı bile.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber California’da acil durum ilanı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:41:44