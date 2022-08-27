Samanyolu Haber /Gündem / Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı /27 Ağustos 2022 11:57

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Yozgat’ta bir kadın, Bahattin Gazi Baldemir isimli şahıs tarafından çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklandı. Baldemir'in babası olduğu belirtilen kişinin de olayda yardım ettiği görülen görüntüler üzerine Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Yozgat’ta E.B.M. (21) isimli kadın, Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda, eski eşi olduğu belirtilen Bahattin Gazi Baldemir (34) tarafından çocuğunun gözleri önünde yere yatırılarak defalarca bıçaklandı.

İddiaya göre; Baldemir’in babası İsa Baldemir de E.B.M'.yi saldırıdan korumak yerine bıçaklanmasına yardım etti. Görüntülerde şüpheliler olay yerinden çocuğu kaçırarak uzaklaştığı görüldü.

Saldırıda vücudunun çok sayıda yerinden yara alan E.B.M., Baldemir ailesi tarafından kaçırılan çocuğunun nerede olduğunu bilmediğini belirterek yardım istedi.

BAŞSAVCILIK: SALDIRGAN TUTUKLANDI, BABA SERBEST

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri sosyal medya paylaşılan skandal olay üzerine "kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddialarına yanıt verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Ağustos 2022'de müşteki E.B.M. ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu zanlı B.G.B'nin müşteki ve halasını bıçaklamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B. hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış, tutuklanması istemiyle 14 Ağustos 2022'de çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
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Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

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