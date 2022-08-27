Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'nin mektupla uyardığı Türk şirketleri belli oldu /27 Ağustos 2022 11:22

ABD'nin mektupla uyardığı Türk şirketleri belli oldu

ABD Hazine Bakanlığı'nın TÜSİAD'a mektup göndererek uyardığı şirketlerin isimleri ve yatırım maliyetleri belli oldu.

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ABD Hazine Bakanlığı, "ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus kişi veya kuruluşlarla ilişki kurulması halinde Türk kuruluşların yaptırım riskine maruz kalabileceğini" belirten bir mektubu  TÜSİAD'a yollamıştı.


ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, cumartesi günü görüştüğü Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'a “Rus kurum ve kişilerin Türkiye’yi kullanarak yaptırımdan kaçınma girişimlerinden” duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Adeyemo'nun gönderdiği mektupla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır" dedi.

Reuters'ın haberine göre; Adeyamo'nun 45 bin üyesi olan TÜSİAD'a yaptığı uyarı, dikkatleri Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden beri Rusya'da yeni sermaye edinen veya orada halihazırda sermayeye sahip olan Türkiye merkezli şirketlere çevirdi.

TÜRK ŞİRKETLER
Dünyanın başlıca bira üreticilerinden AB Inbev Nisan ayında Rusya ve Ukrayna'daki bira üretim ve pazarlama iştirakindeki paylarını, ortağı Anadolu Efes'e satmak için görüşmelere başladığını bildirmişti.

Arçelik, ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Rusya'daki üretim ve eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki satış ve pazarlama faaliyetlerini satın almak için Haziran'da anlaşma imzalamıştı.

Fiba Perakende Grubu, Temmuz ayında İspanyol giyim markası Mango'nun Rusya'da franchise ortağı olmak için müzakerelere başladığını bildirmişti.

Türk ayakkabı zinciri FLO, Mayıs ayında Reebok'ın Rusya'daki mağazalarını satın almak için görüştüklerini belirtmişti.

BIST ŞİRKETLERİ RUSYA İŞTİRAKLERİNİN EN BÜYÜKLERİ

Şişecam, dört Rus iştirakinin sermayesinin 31.88 milyar ruble (530.4 milyon dolar) değerinde olduğunu ve 2021 sonunda Rus operasyonlarının 1.6 milyon ton üretim kapasitesi olduğunu bildirdi.

Zorlu Holding'e ait Vestel, Rus iştirakinin sermayesini 8.81 milyar ruble, satış ve operasyon birimleriyle beraber toplam Rus sermayesini de 9.30 milyar ruble olarak bildirildi.

İş Bankası'nın Rus iştirakinin varlıkları 4.76 milyar ruble değerinde.

Koç Holding şirketi Arçelik, 4.28 milyar ruble sermayesi olan Rus iştiraki Beko LLC'nin mülkiyetinin tamamına sahip.

İnşaat devi Enka, Rus iştiraklerinin varlıklarının değerini 3.85 milyar ruble olarak bildirdi.

Denizbank'ın Rus iştirakinin sermayesi 1.13 milyar ruble olarak bildirildi.
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