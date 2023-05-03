Samanyolu Haber /Politika / Cami duvarına Tayyip Erdoğan’ın seçim posteri asıldı /03 Mayıs 2023 09:32

Cami duvarına Tayyip Erdoğan’ın seçim posteri asıldı

Bursa’daki Ahmet Dai Camii’nin duvarına AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı. Erdoğan, geçtiğimiz hafta da Sultan Ahmet Camii’nin avlusunda miting yapmıştı.

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İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Kayhan Mahallesi’ndeki Ahmet Dai Camii’nin duvarına asılmış AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hasanoğlu, vali ve kaymakaman tepki gösterdiği tweet’inde şu ifadeleri kullandı:

“Bursa Kayhan Mahallesi Ahmet Dai Camii… Camiler kutsalımızdır ve bu mekanlarımıza yaptığınız bu kötülük bile tek başına gitmenize gerekçedir.” Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’a seslenen Hasanoğlu, poster için “Bu rezalet için sizin verecek bir cevabınız var mı?”


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