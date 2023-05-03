Samanyolu Haber /Gündem / İki gazeteci daha tutuklandı /03 Mayıs 2023 09:36

İki gazeteci daha tutuklandı

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu ve Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz tutuklandı. Yılmaz, ”Harami düzen yıkıldı, yıkılacak” diyerek karara tepki gösterdi.

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Ankara merkezli soruşturma kapsamında 15 kentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz’ın bulunduğu 19 kişiden 15’i tutuklama 3’ünün adli kontrol şartı talebiyle sevk edildikleri Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorguları sona erdi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, mahkeme, gazeteciler Sedat Yılmaz, Dicle Müftüoğlu, Erol Balcı, Abdurrahim Tanyeli ve Ramazan Debe hakkında tutuklama kararı verdi. Sedat Yılmaz’ın eşi Selma Yılmaz ile Cahit Kanbay,  Cihan Güneş, İsmail Adanmış, Cahit Ablay, Mahmut Doğu, Devran Ak, Şemsettin Toprak, Mehmet Emin Yıldırım ve Cevdet İsmailoğulları, Hasan Özhan, Evin Özbek ve Suat Karagöz imza ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında tutuklama kararı verilen Sedat Yılmaz, mahkeme kapısı önünde, “Harami düzen 10 gün sonra bitiyor, yıkıldı, yıkılacak” dedi.
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