Camide biber gazlı müdahaleye 'terör ve sivil itaatsizlik' suçlaması

Gaziantep’te camide itikaf ibadetini eda etmek isteyen bir gruba yönelik gazlı polis müdahalesi üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, kendilerini Furkan Vakfı başkanı “Alparslan Kuytul gönüllüleri” olarak tanıtan kişilere yönelik bekçi ve polis şiddetiyle ilgili şu açıklamaya yer verildi:





İTİKAF İBADETİNE TERÖR SORUŞTURMASI





“Daha önce haklarında muhtelif tarihlerde terör nedeni ile soruşturma yapılan ve kendilerini “Alparslan Kuytul gönüllüleri” olarak adlandıran kişiler, 2 Mayıs 2021 günü yatsı namazına müteakip 21.30 sularında üç tane camide, 76 şahıs, Ramazan ayı süresince itikafta bulunmak üzere toplanmış ve cami imamlarının tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Bunun üzerine cami görevlileri tarafından emniyet güçlerinden yardım istenmiştir.







Bu şahısların camiden çıkmama konusunda direnmeleri, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattıklarını söyleyerek devlete, Diyanete ve benzeri kurumlara ağıza alınmayacak galiz küfürler etmeleri neticesinde, şahıslar kademeli güç kullanmak suretiyle gözaltına alınmış; olaya karışarak polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, sokağa çıkma yasağı ihlali ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemekten adli ve idari işlem başlatılmıştır.





Olay ile ilgili bir emniyet personelinin biber gazı ile müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Cami içerisine emniyet personeli tarafından postal ile girildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, müdahale cami girişinde yapılmıştır.”







