Samanyolu Haber /Dünya / Can Dündar: Sürgünde de çok özgür olamıyorsunuz /19 Haziran 2023 20:55

Can Dündar: Sürgünde de çok özgür olamıyorsunuz

DW'nin Bonn'da düzenlediği Küresel Medya Forumu'nda konuşan gazeteci Can Dündar, sürgündeki gazetecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

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Deutsche Welle'nin 16'ncı kez düzenlediği Küresel Medya Forumu'nda (GMF) konuşan gazeteci Can Dündar, "Sevdikleriniz hâlâ kendi ülkenizdeyken siz de o kadar özgür olamıyorsunuz. Çünkü hükümet onları rehin tutuyor, kullanıyor" dedi.

"Yabancı bir ülkedeki yabancı - Sürgünde gazetecilik yükselişte" adlı oturuma konuşmacı olarak katılan Dündar, "Kendinizi tamamen özgür hissedemiyosunuz çünkü yazdıklarınızdan ya da söylediklerinizden ötürü akrabalarınız gözaltına alınabilir" ifadesini kullandı.

Dündar, basın özgürlüğünü koruyabilmek için ne yapılması gerektiğine dair bir soruya ise Deutsche Welle'nin internet sitesine Temmuz 2022'den beri Türkiye'de erişim engeli olmasından örnek vererek yanıt verdi. Söz konusu yasağa Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yeterince güçlü bir tepki verilmediğini belirten Dündar, bunun doğru bir tutum olmadığını ve bu tip durumlarda daha güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi.

"Almanya'nın giderek sürgündeki medya için bir merkez olduğunu" belirten Dündar, sürgünde bulunan gazetecilerin bu fırsatı kullanması gerektiğini" ifade etti.

Alman medyasına çağrı

Alman medyasının desteğine de ihtiyaçları olduğunu söyleyen Dündar, Almanya'daki gazete sayfalarında ve ekranlarda sürgündeki gazetecilere daha fazla alan açılması için çağrıda bulundu.

Dündar, uzun vadedeki vizyonun Türkiye'de özgür medyanın inşasına destek vermek olduğunu sözlerine ekledi.

Dündar, 70'inci yılını kutlayan DW ve Alman medyasının "yeni bir medya yaratılabilmesi" konusunda iyi bir örnek olabileceğini ifade etti.

Şu an Almanya'nın bu konudaki tecrübesi üzerine çalıştığını belirten Dündar, "Savaştan sonra nasıl özgür bir kamu medyası oluşturabildiklerini inceliyorum. Alman tarihinden öğrenilebilecek çok şey var" dedi.
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