Can kaybı arttı, mobil morglar devrede

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde artan yeni tip Koronavirüs ölümleriyle başa çıkmak için soğutmalı kamyon ve çadırlardan morglar kuruldu.





12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve Antarktika haricinde bütün kıta ve ülkelere yayılan Koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.





ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR





New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının hızla arttığını ve bu yüzden soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu söyledi.





Çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 ceset kapasiteli olacağını söyledi.