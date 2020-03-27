Samanyolu Haber /Dünya / Can kaybı arttı, mobil morglar devrede /27 Mart 2020 20:50

Can kaybı arttı, mobil morglar devrede

Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 bine yaklaşan vak'a sayısı ile İtalya ve Çin'i geride bıraktı. En fazla vak'a görülen eyaletlerden New York'ta TIR dorsesi ve ve çadırlar morg olarak kullanılıyor.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletinde artan yeni tip Koronavirüs ölümleriyle başa çıkmak için soğutmalı kamyon ve çadırlardan morglar kuruldu.

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve Antarktika haricinde bütün kıta ve ülkelere yayılan Koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR

New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının hızla arttığını ve bu yüzden soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu söyledi. 

Çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 ceset kapasiteli olacağını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Can kaybı arttı, mobil morglar devrede Sonraki Haber >>

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!

İşte Koronavirüs bulaşan akciğerlerin hâli!

Korona hastasını eve gönderdiler!

Korona hastasını eve gönderdiler!

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Koronavirüs ölümleri saklanıyor mu?

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran polis!

Sokakları yıkamak faydalı değil zararlı

Sokakları yıkamak faydalı değil zararlı

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!

İstanbul'un ortasında korona mezarlığı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:28:14