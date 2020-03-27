İşte son Koronavirüs yasakları

Koronavirüs sebebiyle cumartesi ve pazar günleri için ormanlarda, piknik alanlarında ve sahil kenarlarında yürümek, koşmak, spor yapmak ve balık tutmak yasaklandı. Valiliklere yasağı hafta içi günlerde de uyma yetkisi verildi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'nin canlı yayında Koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi verdi.





Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





*Türkiye'de belde ve köy olarak 12 yerleşimi birimi karantinada. 211 bin 670 iş yeri kapandı. 1.448 adli ve idari işlem yaptık.





TOPLU TAŞIMA KULLANIMI 10'DA 1'E DÜŞTÜ





*Yüzde 80 hayat durmuş durumda. Kapanmayan ticarethaneler hareketli. Güvenlik, sağlık ve temel tedarik zincirleri hareketli durumda.





*Bütün bunları takip ediyoruz. Bunları her sabah 09:00 itibarıyla bir önceki günün raporlarını alıyoruz. Örneğin toplu taşıma, bizim çağrılarımız.





*18 büyükşehir belediyesinden seri izlemeye çalışıyoruz. Günde 10 milyonu aşkın kişi toplu taşıma kullanırken şu anda 1 milyon 800 bin kişi kullanıyor.





*Şehirler arası otobüs yolcularında yüzde doksan azalma var; sefer sayısında yüzde yetmiş sekiz düşüş var.





*Kamu düzenin devam etmesi, sağlık sisteminin hayatta kalması, sosyal izolasyon ve tedarik zincirinin kırılmaması parametreleri üzerinden devam ediyoruz.





İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA GEREK YOK"^DİYEMEM





*Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmek sadece tahmindir.





*Fahiş fiyat, stokçuluk, fırsatçılık... Vatandaşlarımız bunları görünce bildirsinler; acımamız yok. Vatandaşımızı bu dönemde istismar edene acımayacağımızı bilsinler.





*Yaklaşık 217 ürüne satışı yapan yere işlem yaptık. Sadece gıda ve tıbbi malzeme değil, bu konuda fahiş fiyat, stok ortaya koyan birçok yer. Önümüzdeki günlerde el koymaları paylaşacağız.





*Özellikle toplu taşımalar ve şehir içindeki hareketlilikten çıkardığımız rakamlar. Özellikle İstanbul'dan büyüklerimiz memleketlerine gidiyorlar. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz.





ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELEBİLİR





*Büyük ihtimalle otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Orada bir otorite kuruyoruz şimdi. İzne bağlı olmadan, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.





*Birçok şehirde girişlerde sağlık taraması yapılıyor girişlerde, yaygınlaştırmaya çalıştırıyoruz bunu da. Bizim derdimiz sosyal izolasyonun diğer üç parametreyi ayakta tutmak kaydıyla sağlamak.





SPOR YAPMAK, BALIK TUTMAK YASAK





*Maske ve tulumla ilgili aldığım rakamlar Türkiye’ye yetecek seviyede. Gıda tedarik zincirinde de sıkıntımız olmadığını biliyoruz.





*Sağlık Bakanlığımızın böyle bir tasarrufu var. Açıklayanlar da var açıklamayanlar da var. Bu bizim bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Nereye ne şekilde gittiğini takip ediyor, onun üzerinde yürütmeye çalışıyoruz.





*Biraz sonra yayınlanacak genelgeyle bu geceden itibaren mesire alanları, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları, yürümek, koşmak, spor yapmak, balık tutmak dahil yasaklanıyor.





*Hafta sonu için gelecek bu uygulamayı, valiler hafta içi de uygulanabilir.