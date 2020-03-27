Önümüzdeki günler çok farklı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının akabinde açıklama yapıyor.







Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:





*Bugün itibarıyla internet ortamında güncellenerek her akşam açıklanmış olacak. Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. Toplamda 47 bin 823 test yapılmış oldu. 2 bin 69 pozitif vak'a tespit ettik. Toplam vak'a sayımız 5 bin 698 oldu.

*Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92'yi bulu. Tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır. 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmişti.



ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ÇOK FARKLI OLACAK



*10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak.





*Virüsten uzaktan kalmanın yolu hayatımızda bir değişikliğe gitmek. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Şartları sağlayıp onlara uymak zorundayız.





*Ortaya koyduğumuz yaklaşım şu olmuştur, en önemli tedbir olan tecriti (izolasyonu) prensip haline getirdik. Bu yaklaşımın anlamı şu, sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, sosyal hayat ona göre düzenlenmelidir.





*Bunun için de çalışma saatleri günleri, tatiller düzene konmalıdır. Bilim Kurulu'muz kapalı alandaki temaslar için de tedbir önermektedir.





*Bilim Kurulu'nun önerdiği tedbir belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş geçici bir hayat tarzıdır.





BAZI İLLERDE VAK'A SAYILARI FAZLA





*Bilim Kurulu'nun önerilerini Cumhurbaşkanı'mıza arz edildi. Cumhurbaşkanı'mızın değerlendirmeleri olacak, detay vermem doğru olmaz. Daha çok kısıtlamalara yönelik.







*Biz bütün illerde ne kadar vak'a olduğunu biliyoruz, özellikle bazı illerimizde vak'a sayıları fazla. Bu çerçevede Bilim Kurulu'nun önerileri oldu, alınabilecek bir tedbir varsa devlet gereğini yapar.







*Testlerle ilgili hiçbir vatandaşımızın ücret vererek yaptırmaması gerekir. Bu testlerin hangi laboratuvarlarda çalışılacağının iznini de bakanlık olarak veriyoruz.





*O yüzden herkesin bulunduğu yerde izin almadan test yapılabilirliği doğru değil. Sadece kamu değil üniversite hastaneleri ve çalışabilir her laboratuvarı izin vererek bir gayret içinde olduk.





*Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına bunu test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil, gereken yapılmış olur.





TEST SAYISINI ARTIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ





*Testlerle ilgili talebin arttığını biliyoruz. Normalde moleküler dediğimiz PCR testi var, üniversitelerimiz dahil olmak üzere birçok merkezde yapılabilir hale gelmiş oldu.





*Bununla 60-70 dakikada sonuç veren, 2-3 saatlik hazırlık safhası var, 3-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değil.





*Çin'de hazırlık safhası olmayan bir kit geliştirildi. Bu kit laboratuvarlara verilmiş oldu, 3-4 saatlik süreci 60-70 dakika arasına çeken kit laboratuvarlara verildi.





*PCR yöntemiyle çalışan kit 350 bin, 3-4 saat ortalamayla olan elimizde 1 milyona yakın kitimiz var. Çalışabilecek herkese yetecek kadar kitimiz var.





*Biz hem merkez sayısını artırmak, hem de süreyi kısaltmak için yapılabilecekleri devreye sokma çabası içindeyiz.