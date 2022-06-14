Samanyolu Haber /Gündem / Canan Kaftancıoğlu artık 'resmen' CHP'li değil /14 Haziran 2022 11:34

Canan Kaftancıoğlu artık 'resmen' CHP'li değil

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na getirilen siyaset yasağı kapsamında siyasi parti üyeliği de düşürüldü.

Gazete Duvar'ın haberine göre, 4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı getirilmişti. Edinilen bilgiye göre Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti.
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