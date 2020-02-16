Samanyolu Haber /Sağlık / Canan Karatay'dan 'koronavirüs' için aşı açıklaması /16 Şubat 2020 14:26

Canan Karatay'dan 'koronavirüs' için aşı açıklaması

Zaman zaman aykırı sağlık ve beslenme önerileriyle gündeme gelen Canan Karatay'dan bu kez de dünyada yayılma eğilimi göstermeye devam eden koronavirüs ile ilgili aşı açıklaması geldi.

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 1666 kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) ilişkin “Sabah akşam kelle paça yiyin, Koronavirüs'ü önler” tavsiyesinde bulunan Canan Karatay bu kez de aşının salgını önlemeyeceğini savundu.

Karatay, "Ben çocuk doktoru değilim, ben grip aşısına karşıyım. Bakın koronavirüs çıktı. Bu sene kullanılan grip aşırısı 2016 yılının virüslerine karşı yapılmış. 3 tane krofinya virüsünde üretmişler bu sene yapıyorlar. Ama virüsler bu kadar teknoloji uzay ileride ama insanlar daha virüsleri halledemedi. Virüsler her sene her dakika kılıf değiştirir." dedi. 

İnegöl'de bir programda konuşan Karatay, "Koronavirüs salgınına karşı aşı yapamazsınız. Virüs demek canlı vücudun içinde hayvanda olabilir, bitkide olabilir yaşar büyür kuru yerde yaşamaz. Yani hücre içerisine girer hücrenin içindeki matereleri kullanır büyür hücreyi parçalar. Hücrenin içine girebilmesi için hücrenin kapıları açılması lazım. Zayıf bir hücrede kapılar açılır. Sağlık bir hücrede kapılar kale kapısı gibi sağlam açılmaz ve hastalanmayız. Ben onu söylüyorum onun için doğal besleneceğiz. Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı tek yolu kendi hücrelerimizin güçlü ve sağlık kılmaktır." ifadesini kullandı. 
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