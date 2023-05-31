Samanyolu Haber /Politika / Canlı yayında anketci kavgası: Yalancı... sahtekar... sus bir dakika! /31 Mayıs 2023 09:10

Canlı yayında anketci kavgası: Yalancı... sahtekar... sus bir dakika!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona ererken, seçimin kaybedenlerinden biri de anket şirketleri oldu; birçoğu, tahminlerinde büyük oranda yanıldı. Bunun nedenlerinin tartışıldığı canlı yayına ise iki isim arasındaki tartışma damga vurdu.

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AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci turda yüzde 47.82 oranında oy alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından anket şirketleri tartışma konusu oldu. Birçok kuruluşun, bu süreçte yayınladıkları kamuoyu araştırmalarında büyük oranda yanıldıkları görüldü.

Haber Global canlı yayınında anketlerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, tansiyon bir anda yükseldi.

Siyasal İletişimci Ferhat Murat ile Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, birbirlerine karşı çok sert ifadeler kullandı.

İki taraf da birbirini sahtekarlık ve yalancılıkla suçlarken, programın moderatörü Saynur Tezel araya girmekte güçlük çekti.

Diyalog şöyle şekillendi:

Murat Gezici: "Kendisi iletişim mühendisliğine soyunmaya çalışan birisidir."

Ferhat Murat: "Seyircilerimiz Twitter adresine girsinler baksınlar."

Murat Gezici: "Böyle bir şey olabilir mi? Nezaketsiz, saygısız."

Ferhat Murat: "İkisinde de yanılmışsın bizi yalancılıkla suçluyorsun. Benim içinde olduğum araştırma şirketi ilk turda ,ikinci turda doğru bildi.

İkisinde de çakmışsın, bizi burada yalancılıkla itham ediyorsun. Yalan mı bu veriler? Halkı manipule eden sizin gibiler yüzünden, muhalefet seçmeni depresyon içerisinde. Sizin yüzünüzden. Kazanacağız zannettiler. Bizi yalancılıkla suçlayacak insan varsa en son kişi sensin."

Murat Gezici: "Sen yalancılığın ötesinde sahtekarlık yapan bir adamsın. Ne kaba bir insansın."

Ferhat Murat: "Bu senin ilk vukatın değil canlı yayında."

Murat Gezici: "Allah'ın adını verdim sus bir dakika"

Ferhat Murat: "Bir daha yalancı derse daha ağır konuşacağım. Terbiyesizlik yapma. Sahtekarın kim olduğunu göstereceğim ben"
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