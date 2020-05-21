Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi /21 Mayıs 2020 14:01

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İYİ Parti, CHP ve HDP'nin birlikte anayasa çalışması yaptığı iddialarına tepki gösteren İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Hayır bu yalan. PKK ile ilgili konuşacak en son kişi Sayın Doğu Perinçek'tir" dedi.

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Dikbayır, "Bizim geldiğimiz gelenekte büyüğe saygı vardır. Sayın Doğu PErinçek benden yaşça büyüktür ama ben bir partiyi temsil ediyorum. Bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Benim buna cevap vermem lazım" ifadesini kullanarak Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan ile Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde çekilen fotoğraflarını gösterdi.

Dikbayır, konuşmasının devamında şu ifadeyi kullandı:

"Bizim genel başkanımız Bekaa Vadisi'nde Abdullah Öcalan'la kikirdemedi. Şimdi bir şey konuşurken dikkatli olmak lazım"

Perinçek de fotoğraflarla ilgili "Onları yayınlayan zaten benim" diyerek kedini savunmaya çalıştı.
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