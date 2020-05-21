Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Dikbayır, "Bizim geldiğimiz gelenekte büyüğe saygı vardır. Sayın Doğu PErinçek benden yaşça büyüktür ama ben bir partiyi temsil ediyorum. Bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Benim buna cevap vermem lazım" ifadesini kullanarak Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan ile Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde çekilen fotoğraflarını gösterdi.







Dikbayır, konuşmasının devamında şu ifadeyi kullandı:







"Bizim genel başkanımız Bekaa Vadisi'nde Abdullah Öcalan'la kikirdemedi. Şimdi bir şey konuşurken dikkatli olmak lazım"





Perinçek de fotoğraflarla ilgili "Onları yayınlayan zaten benim" diyerek kedini savunmaya çalıştı.