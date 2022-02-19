Canlı yayında tekme tokat kavga: Gazeteci milletvekiline saldırdı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik son dönemde tırmanırken, yaşanan son gelişmelerin tartışıldığı bir televizyon programı ilginç görüntülere sahne oldu.





18 Şubat’ta yapılan bir televizyon programında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı.





Eski Ukrayna başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve eski cumhurbaşkanı Petro Poroshenko’nun da katıldığı programda, gazeteci Yuriy Butusov, Rusya yanlısı Muhalefet Platformu-For Life’ın milletvekili Nestor Shufrych’e doğru yürüdü ve yüzüne bir anda tokat attı.



