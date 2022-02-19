Samanyolu Haber /Gündem / Canlı yayında tekme tokat kavga: Gazeteci milletvekiline saldırdı /19 Şubat 2022 17:51

Canlı yayında tekme tokat kavga: Gazeteci milletvekiline saldırdı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim, televizyonda yayınlanan tartışma programına da yansıdı. Ukraynalı milletvekilinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen açıklaması karşısında çileden çıkan gazeteci, milletvekiline yumruk attı. Stüdyo bir anda arenaya döndü...

Canlı yayında tekme tokat kavga

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik son dönemde tırmanırken, yaşanan son gelişmelerin tartışıldığı bir televizyon programı ilginç görüntülere sahne oldu.

18 Şubat’ta yapılan bir televizyon programında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı.

Eski Ukrayna başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve eski cumhurbaşkanı Petro Poroshenko’nun da katıldığı programda, gazeteci Yuriy Butusov, Rusya yanlısı Muhalefet Platformu-For Life’ın milletvekili Nestor Shufrych’e doğru yürüdü ve yüzüne bir anda tokat attı.

Tüm Ukraynalıların Rusya’ya karşı sorumlu olduğunu belirten gazeteci Butusov’un milletvekiline attığı tokadın ardından ikili kavgasını yerde sürdürdü. Gazeteci ve milletvekili, yerde birbirini yumruklamaya devam etti.

Shufrych daha sonra karşı koymak için ayağa kalkarken, konukların araya girmesiyle arbede durduruldu. Shufrych, Butusov’u “kız gibi kavga etmekle” suçladı.
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Canlı yayında tekme tokat kavga

Canlı yayında tekme tokat kavga

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