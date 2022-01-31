Samanyolu Haber /Gündem / Carlos Latuff'tan Sedef Kabaş göndermeli Erdoğan karikatürü /31 Ocak 2022 11:34

Carlos Latuff'tan Sedef Kabaş göndermeli Erdoğan karikatürü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çizen sanatçı Carlos Latuff 'Türkiye'de olsam bu karikatürü paylaştığım için devlet tarafından tutuklanır ve yargılanırdım' diye yazdı.

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Karikatürist Carlos Latuff, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilişkin bir karikatürünü gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına gerekçe olarak kullanılan sözlere yer vererek sosyal medya hesabından paylaştı.

Latuff paylaşımında "'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur'. Eski Türk atasözü" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Latuff "Şu an Türkiye'de olsam bu karikatürü paylaştığım için devlet tarafından tutuklanır ve yargılanırdım. Erdoğan'ın Türkiye'si demokrasi DEĞİLDİR! Bu bir kabus!" diye yazdı.


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