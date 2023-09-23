Samanyolu Haber /Dünya / Çarpıcı iddia: Donanma saldırısında onlarca Rus komutan öldü /23 Eylül 2023 16:46

Çarpıcı iddia: Donanma saldırısında onlarca Rus komutan öldü

Ukrayna ordusuna göre, Kırım'daki Rus donanma merkezine dün düzenlenen füze saldırısında, toplantı halindeki çok sayıda Rus komutan öldü ya da yaralandı.

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Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna, Rus donanmasının Sivastopol'deki karargahına dün düzenlenen füze saldırısında üst düzey Rus komutanların öldüğünü öne sürdü.

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol’de Rus Karadeniz Donanması’nın karargahına füze saldırısı düzenlenmesi, geçen yıl başlayan savaşta Rusya’ya yönelik en büyük darbelerden biri olmuştu.

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yapmıştı.

Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, donanma merkezinde yangın çıkmasına neden olan saldırıda aralarında Rus donanma komutanlarının da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü iddia edildi. Ukrayna, saldırı sırasında Rus komutanların üste toplantı yaptığını belirtti.
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