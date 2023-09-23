Samanyolu Haber /Gündem / CHP Siirt İl Kongresi’nde arbede: 2 gözaltı /23 Eylül 2023 16:25

CHP Siirt İl Kongresi’nde arbede: 2 gözaltı

CHP'nin kavgalı geçen kongrelerine bir yenisi daha eklendi... Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde delegelerin oy kullanma sırasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

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Sözcü'de yer alan habere göre CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi’nde arbede yaşandı.

Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.

Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.

Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.
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