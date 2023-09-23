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Filenin Sultanları Japonya'yı yenerek Paris Olimpiyat Oyunları vizesini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'yı 3-1 yenerek Paris Olimpiyat Oyunları vizesini aldı

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Japonya'yı 3-1 yenerek Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Japonya’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya'yı 3-1 yenerek 6’da 6 yapam milliler, ilk seti 22-25 kaybetti.

Fakat hızla toparlanan 'File'nin Sultanları' ikinci seti 25-22 önde tamamlayarak setlerde durumu 1-1'e getirdi. Çok çekişmeli geçen üçüncü sette Türkiye 22-19 geriye düşmesine rağmen toparlanarak 26-24 ile üçüncü seti de kazanarak 2-1'lik üstünlük yakaladı.

Son sete de çok hızlı başlayan milliler baştan sona önde götürdükleri seti de farklı alarak (25-13) 3-1'lik skorla fileden galip ayrıldı.
TÜRKİYE - JAPONYA: 3-1

1 SET: 22-25
2. SET: 25-22
3. SET: 26-24
4. SET: 25-13

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı böylece 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesini almış oldu.

Elemelerde 6 maçta 6 galibiyet almayı başaran Milliler, son 21 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

Son maçına yarın Belçika karşısında çıkacak Türkiye, Olimpiyat vizesini Japonya'yı yenerek garantilemesinden dolayı prestij mücadelesi verecek.
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