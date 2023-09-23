Filenin Sultanları Japonya'yı yenerek Paris Olimpiyat Oyunları vizesini aldı

Euronews'te yer alan habere göre Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Japonya'yı 3-1 yenerek Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.



Japonya’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 6. maçında Japonya'yı 3-1 yenerek 6’da 6 yapam milliler, ilk seti 22-25 kaybetti.



Fakat hızla toparlanan 'File'nin Sultanları' ikinci seti 25-22 önde tamamlayarak setlerde durumu 1-1'e getirdi. Çok çekişmeli geçen üçüncü sette Türkiye 22-19 geriye düşmesine rağmen toparlanarak 26-24 ile üçüncü seti de kazanarak 2-1'lik üstünlük yakaladı.



Son sete de çok hızlı başlayan milliler baştan sona önde götürdükleri seti de farklı alarak (25-13) 3-1'lik skorla fileden galip ayrıldı.

TÜRKİYE - JAPONYA: 3-1



1 SET: 22-25

2. SET: 25-22

3. SET: 26-24

4. SET: 25-13



Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı böylece 2024 Paris Olimpiyat Oyunları vizesini almış oldu.



Elemelerde 6 maçta 6 galibiyet almayı başaran Milliler, son 21 maçta ise yenilgi yüzü görmedi.



Son maçına yarın Belçika karşısında çıkacak Türkiye, Olimpiyat vizesini Japonya'yı yenerek garantilemesinden dolayı prestij mücadelesi verecek.