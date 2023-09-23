Cumartesi Anneleri'ne 965'inci haftada da polis engeli

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda yapamadıkları açıklamayı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdi. Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın "ihlalde ısrar ederek suç işlediği" savunuldu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmayı sürdürmek isteyen Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 965'inci haftada da polis tarafından engellendi. Kayıp yakınları ve insan hakları savunucularının oluşturduğu Cumartesi Anneleri, sosyal medya hesabından en az 25 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Cumartesi Anneleri, daha sonra yaptığı açıklamada ise gözaltına alınan 28 kişinin beş saat sonra "Galatasaray Meydanı'na uzak üç farklı hastaneden serbest" bırakıldığını belirtti.AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "hak ihlali" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 965'inci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Eyleme katılmak isteyenler arasında Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da vardı. Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'na girmesini engellemek için İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı yönüne olan girişleri ve çıkışları polis tarafından kapatıldı.Bu engellemelere rağmen Cumartesi Anneleri sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Kayıplarımızın akıbetini sormamızı istemeyenlerin tüm engellemelerine rağmen çiçeklerimizi Galatasaray ile buluşturduk" dedi.Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü buluşmaya yapılan polis müdahalesinden bu yana engelleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu polis müdahalesinin toplantı ve gösteri özgürlüğünün ihlali olduğu yönündeki kararına rağmen bu engelleme sürüyor.25 Ağustos 2018 tarihinde Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü buluşmasına kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınanlar arasında bulunan ve bir kayıp yakını olan Maside Ocak ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruları karara bağlayan AYM, gösterinin yasaklanmasının "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali" olduğuna hükmetmişti. Maside Ocak kararı, 23 Şubat 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.AYM'nin Maside Ocak kararının ardından ilk kez 8 Nisan 2023 tarihindeki 941'inci hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri polis tarafından engellenmişti. Bu tarihten beri seçim döneminde olunması nedeniyle Meydan'a çıkmadıkları 13 Mayıs 2023 hariç her cumartesi Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri, polis müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor.