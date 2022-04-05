Çavuşoğlu onayladı: Ankara'ya Kürdistan temsilciliği açılıyor!

DAHA ÖNCE DIŞİŞLERİ'NDEN ONAY ALINMIŞTI





Erbil Valisi Amid Hoşnav ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun “Kürdistan” yazılı albümle hatıra fotoğrafı çektirmesi ve DEVA ile Gelecek Partilerinin destek vermesi tartışma konusu olmuştu.'Kürdistan'a tepkiler sürerken 'açılım' yeni bir boyut kazandı. Irak'ın kuzeyindeki Barzani yönetiminin Dış Politika Danışmanı Felah Mustafa'dan da Ankara için çarpıcı bir açıklama geldi.Antalya Diplomasi Forumu’nun ardından 12 Mart'ta Barzani'nin yayın organı Rudaw'a konuşan Felah Mustafa, ?????Türkiye'de Kürdistan Temsilciliği kurulacağını açıkladı. Mustafa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun onayladığını ve süreci takip ettiğini ifade etti.Mustafa, "Ankara’da Kürdistan Bölgesi temsilciliğinin açılması konusu ki bir süredir gündemde. Bu konu görüşmelerde dile geldi mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:"Kürdistan Bölgesi’nin Türkiye ile ilişkileri iyi bir düzeyde. Bu konu daha önce gündeme gelmiş ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan onay alınmıştı. Bu forum konunun tekrar dile gelmesi açısından bir fırsattı. Sayın Dışişleri Bakanı konun takipçisi olduklarını söyledi. Yakın bir zamanda sürecin başlamasını umuyoruz."