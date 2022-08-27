Samanyolu Haber /Gündem / Cem Uzan, Soylu'nun yerine Sedat Peker'i önerdi! /27 Ağustos 2022 23:50

Cem Uzan, Soylu'nun yerine Sedat Peker'i önerdi!

Son dönemde katıldığı programlar ve yeni vaatleriyle gündeme gelmeye devam eden Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, bu kez de Sedat Peker yorumuyla çok konuşulacağa benziyor.

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Son dönemde yeniden aktif siyasetin içine giren ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını da açıklayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, bu kez de Sedat Peker yorumuyla çok konuşulacağa benziyor.

Sedat Peker'in yaptığı paylaşımları cesurca bulduğunu ifade eden Uzan, bununla da kalmayarak, Peker'i İçişleri Bakanı olarak da düşündüğünü esprili bir şekilde ifade etti.

Uzan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sedat Peker son derece önemli ifşaatlarda bulunuyor. Yürekli bir iş yapıyor. Cesur bir adam. Mert bir adam. Bazen Sedat Peker'den de gayet iyi İçişleri Bakanı olurmuş diye düşünüyorum.

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