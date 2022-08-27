Türkiye’de kaç sığınmacı, kaç Suriyeli seçmen var?

Türkiye'de özellikle de ekonomik krizin derinleşmesi sonrasında sığınmacılar daha çok tartışma konusu haline gelmeye başladı.





Yaklaşan seçim süreciyle birlikte bu kez de çok sayıda Suriyelinin Türk vatandaşı yapıldığı ve seçimlerde AKP lehine oy kullanmalarının beklendiği iddiası gündeme gelmeye başladı.





Göç İdaresi Başkanlığı’nın 18 Ağustos tarihinde açıkladığı son verilerde ise söz konusu bu tartışmalara neden olan rakamlara da yer veriliyor.



Tartışmalı konu: Vatandaşlık verilenlerin sayısı





Göç İdaresi Başkanlığı’nın 18 Ağustos tarihinde açıkladığı son verilere göre Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 1385 kişi artarak toplam 3 milyon 652 bin 813 kişiye ulaştı.Başkanlığın verilerine göre geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyeli sayısı 48 bin 399 kişi olurken, bu sayı temmuzda 48 bin 958 kişiydi. Buna göre Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yalnızca yüzde 1,3’ü merkezlerde yaşarken geri kalanlar şehirlerde yaşamlarını sürdürüyor.Verilere göre merkezlerde yaşayan Suriyelilerin sayısı 3 milyon 604 bin 414 kişi olurken, bu sayı geçtiğimiz aya göre bin 944 kişi azalmış durumda. Suriyelilerin en yoğun yaşadığı illerse Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova şeklinde.Verilere göre Suriyeliler, başta sanayi olmak üzere çeşitli iş olanaklarının daha yüksek olduğu kentleri yaşamak için tercih ediyor.Veriler incelendiğinde Türkiye’de en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir olarak 549 bin 788 kişi ile İstanbul öne çıkıyor. Bu kenti Suriye’ye sınırı bulunan Gaziantep 465 bin 378 kişi ve Şanlıurfa 383 bin 970 kişiyle takip ediyor.Kilis ise kentin nüfusuna göre en fazla Suriyeli yoğunluğunun olduğu kent olurken, 91 bin 158 Suriyeli bulunuyor. Kentin kayıtlı Türkiye vatandaşı sayısı 145 bin 826 olurken bunun yüzde 38,5’i Suriyelilerden oluşuyor. Türkiye genelinde yaşayan Suriyelilerin Türkiye vatandaşlarının nüfusuna oranıysa yüzde 4,14 olarak ortaya çıkıyor.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri verilerine göre 19 Ağustos 2022 itibariyle Türkiye vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı 211 bin 908’e ulaşmış durumda. Bu kişilerden 120 bin 133’ü reşit durumda ve bir sonraki seçimlerde oy kullanmalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Reşit olan ve oy kullanacak Suriyelilerin 64 bin 271’i erkek, 55 bin 862’si kadın.Öte yandan Türkiye’de vatandaşlığa sahip olan 104 bin 976 Ahıska Türkü, 7001 Uygur Türkü ve 39 bin 294 Afganistan uyruklu kişi bulunuyor.Türkiye’de kayıtlı olan, ikamet adresi bulunan ve çalışma iznine sahip yabancı sayısıysa 31 Aralık 2021 tarihine göre 1 milyon 792 bin 36 kişi. Tüm bu veriler birleştirildiğinde ise 18 Mayıs 2022 tarihinde Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de en az 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunuyor.