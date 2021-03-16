‘Cemaat itlaf edilmelidir” diyen ilahiyat profesörü de Türkiye’yi terk etti

Siyasal İslamcılar tarafından hedef gösterilip ölümle tehdit edilmesi üzerine Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etmek zorunda kalan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk Almanya’ya gitti.
Almanya’daki Münster Wilhelm Üniversitesi’nin İslam Teolojisi bölümünden davet alan Prof. Dr. Öztürk, akademik çalışmalarına devam etmek için bu sabah Almanya’ya hareket etti.
Uçağa binerken, Instagram hesabından “Artık gidelim… Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim” diye paylaşım yapan Prof. Dr. Öztürk, paylaşımına şu notu da ekledi:
“Doktora tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile Sakarya’daki tacizci Nurullah’a devrettim. İlahiyat işleri artık onlara teslim.”
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, uzun süre önce doktora öğrencileriyle yaptığı dersin gizli kayda alınarak sosyal medya üzerinden yayımlanması sonrasında, “Allah kelamını inkâr ediyor” denilerek linçe uğramıştı.
Öztürk, sosyal medyada uğradığı lincin ardından 3 Aralık 2020’de emeklilik başvurusunu sosyal medya hesabından yayımlayarak “Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar” ifadesini kullanmıştı.
‘CEMAAT İTLAF EDİLMELİ’ DEMİŞTİ
Hizmet Hareketi için ilk ‘Haşhaşi’ benzetmesini yapan ilahiyat profesörü Mustafa Öztürk, “Maalesef hemen her dinî kültürde bu tür patolojik yapılar zuhur etmiştir. Nasıl ki her mahallenin bir veya birkaç delisi varsa, dinî geleneklerde bu tür şizofren yapılar hep var olmuştur. Arızalar onarılamadığı veya en azından rehabilite imkânı ortadan kalktığı zaman, bu yapılar mutlak surette bertaraf edilmelidir. Zira F... örneğinde görüldüğü üzere bunlar din, millet, devlet, medeniyet, hatta tüm insanlık açısından hiçbir müspet değer üreten yapılar değildir. Bu yüzden de kurumsal düzeyde mutlaka itlaf edilmeleri gerekir” demişti.