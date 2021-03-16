Samanyolu Haber /Gündem / ‘Cemaat itlaf edilmelidir” diyen ilahiyat profesörü de Türkiye’yi terk etti /16 Mart 2021 12:24

‘Cemaat itlaf edilmelidir” diyen ilahiyat profesörü de Türkiye’yi terk etti

15 Temmuz’dan sonra cemaatle irtibatlı olduğu iddiasıyla on binlerce kişinin soykırıma uğramasını sevinçle karşılayan ve ‘bunlar itlaf edilmelidir’ diyen İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk, siyasal İslamcıların baskısına dayanamayıp ”Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim.” diyerek Türkiye’yi terk etti.

SHABER3.COM

Siyasal İslamcılar tarafından hedef gösterilip ölümle tehdit edilmesi üzerine Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etmek zorunda kalan ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk Almanya’ya gitti.
 
Almanya’daki Münster Wilhelm Üniversitesi’nin İslam Teolojisi bölümünden davet alan Prof. Dr. Öztürk, akademik çalışmalarına devam etmek için bu sabah Almanya’ya hareket etti.

Uçağa binerken, Instagram hesabından “Artık gidelim… Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim” diye paylaşım yapan Prof. Dr. Öztürk, paylaşımına şu notu da ekledi:

“Doktora tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile Sakarya’daki tacizci Nurullah’a devrettim. İlahiyat işleri artık onlara teslim.”

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, uzun süre önce doktora öğrencileriyle yaptığı dersin gizli kayda alınarak sosyal medya üzerinden yayımlanması sonrasında, “Allah kelamını inkâr ediyor” denilerek linçe uğramıştı.

Öztürk, sosyal medyada uğradığı lincin ardından 3 Aralık 2020’de emeklilik başvurusunu sosyal medya hesabından yayımlayarak “Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar” ifadesini kullanmıştı.

‘CEMAAT İTLAF EDİLMELİ’ DEMİŞTİ

Hizmet Hareketi için ilk ‘Haşhaşi’ benzetmesini yapan ilahiyat profesörü Mustafa Öztürk, “Maalesef hemen her dinî kültürde bu tür patolojik yapılar zuhur etmiştir. Nasıl ki her mahallenin bir veya birkaç delisi varsa, dinî geleneklerde bu tür şizofren yapılar hep var olmuştur. Arızalar onarılamadığı veya en azından rehabilite imkânı ortadan kalktığı zaman, bu yapılar mutlak surette bertaraf edilmelidir. Zira F... örneğinde görüldüğü üzere bunlar din, millet, devlet, medeniyet, hatta tüm insanlık açısından hiçbir müspet değer üreten yapılar değildir. Bu yüzden de kurumsal düzeyde mutlaka itlaf edilmeleri gerekir” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Cemaat itlaf edilmelidir” diyen ilahiyat profesörü... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:17