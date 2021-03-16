Samanyolu Haber /Gündem / “Kılıçdaroğlu sürpriz bir ismi ortak aday olarak teklif edecek” iddiası /16 Mart 2021 12:27

“Kılıçdaroğlu sürpriz bir ismi ortak aday olarak teklif edecek” iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde sürpriz bir ismi Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak teklif edebileceği iddia edildi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yakın çizgide yayın yapan Hürriyet gazetesinin köşe yazarı Abdülkadir Selvi, Millet İttifakı’nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayı hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Selvi’nin bugün yayımlanan makalesine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den müteşekkil Millet İttifakı’nda siyasi görüşü öne çıkmamış bir ismin adaylığı üzerinde duruluyor.


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“Çok erken, fakat siyaset dışından bir isim konuşulmaya başlandı.” denilen makalede Abdullah Gül ya da Ali Babacan’ın aday gösterilmeyeceği iddia edildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi: “Millet İttifakı’nı belirleyici bir faktör de Cumhurbaşkanı adayları olacak. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı), Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) en iddialı üç isim. Abdullah Gül ile Ali Babacan ise şimdilik denklem dışına çıkmış görünüyor. İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanı olarak devam etmesi eğiliminde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceği konuşuluyor.”
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