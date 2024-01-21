Samanyolu Haber /Dünya / CEO'nun feci ölümü: Herkesin gözü önünde... /21 Ocak 2024 11:43

CEO'nun feci ölümü: Herkesin gözü önünde...

Teknoloji şirketi Vistex'in CEO'su Sanjay Shah, kutlama etkinliklerinde 15 metreden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

ABD merkezli yazılım firması Vistex'in CEO'su Sanjay Shah, şirketinin düzenlediği etkinlikte yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybetti.

CEO Sanjah Shah, şirketinin düzenlediği iki günlük kutlama etkinliklerinde çıktığı sahnede yaşanan kaza sonucunda 15 metre yükseklikten düşerek öldü.

HALATLARDAN BİRİ KOPUNCA YERE ÇAKILDI
Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak partiye giriş yapması beklenen Shah ve Vistex'in üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla, Shah'ın konuşma yapacağı sırada yere çakıldı.

Shah ve Datla'yı taşıyan kafes benzeri yapıyı tutan halatlardan biri koptu ve ikili 15 metre yükseklikten sahneye düştü. 

Hastaneye kaldırılan Shah'ın tedavi sırasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybettiği, meslektaşının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Vistex, etkinliği organize eden şirket hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CEO'nun feci ölümü: Herkesin gözü önünde... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:21:00