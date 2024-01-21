CEO'nun feci ölümü: Herkesin gözü önünde...

ABD merkezli yazılım firması Vistex'in CEO'su Sanjay Shah, şirketinin düzenlediği etkinlikte yaşanan kaza sonucunda hayatını kaybetti.







CEO Sanjah Shah, şirketinin düzenlediği iki günlük kutlama etkinliklerinde çıktığı sahnede yaşanan kaza sonucunda 15 metre yükseklikten düşerek öldü.





HALATLARDAN BİRİ KOPUNCA YERE ÇAKILDI

Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak partiye giriş yapması beklenen Shah ve Vistex'in üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla, Shah'ın konuşma yapacağı sırada yere çakıldı.





Shah ve Datla'yı taşıyan kafes benzeri yapıyı tutan halatlardan biri koptu ve ikili 15 metre yükseklikten sahneye düştü.





Hastaneye kaldırılan Shah'ın tedavi sırasında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybettiği, meslektaşının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Vistex, etkinliği organize eden şirket hakkında şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



