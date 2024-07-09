Samanyolu Haber /Gündem / Çeşme'de göçmen faciası: 7 cansız beden bulundu /09 Temmuz 2024 15:50

Çeşme'de göçmen faciası: 7 cansız beden bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada'da 7 göçmenin cansız bedenin bulunduğunu ve 19 göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Karaada'da 7 göçmenin cansız bedeni bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çeşme Karaada'da cansız bedeni bulunan göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün saat 10.47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 göçmenin denizden alındığı ve denizde göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Yerlikaya, çalışmalar sonucu ada üzerinde 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinde 1 olmak üzere 19 göçmenin kurtarıldığını, 7 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.
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