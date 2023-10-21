Cevdet Yılmaz açıkladı: Bütçedeki açık 1 trilyon 633 milyar lirayı geçecek

Bold Medya'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Yıl sonu itibariyle merkezi yönetim bütçe giderlerinin 6 trilyon 562,6 milyar lira, gelirlerinin ise 4 trilyon 929,7 milyar lira olmasını beklediklerini belirten Yılmaz, bütçe açığının da 1 trilyon 633 milyar lira olacağını kaydetti.





Yılmaz, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’ne ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, “Mali disiplini esas alan, maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren, yapısal reformları öne çıkaran bir anlayış ile ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz” dedi.





2024 yılı bütçesinin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, insan odaklı ve sosyal refahı artırıcı bir yaklaşımla hazırlandığını öne süren Yılmaz, tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığının üstesinden ortak akılla belirlenen gerçekçi politikalarla geleceklerini kaydetti.





Küresel enflasyonun son yıllarda 2000’li yılların ortalama seviyesinin yaklaşık iki katına çıktığına dikkati çeken Yılmaz, 2023 yılında yıllık manşet enflasyon oranlarında baz etkisi ve emtia fiyatlarındaki ılımlı görünümle düşüş eğilimi görüldüğünü, çekirdek enflasyon oranlarında ise azalışın hizmet fiyatlarındaki katılık sebebiyle daha yavaş gerçekleştiğini ifade etti.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2023 yıl sonunda merkezi bütçe açığının 1 trilyon 633 milyar lira olarak beklendiğini belirtti. Yılmaz, “2023 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yıl sonu beklentilerimiz, 2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 6 trilyon 562,6 milyar lira. Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 4 trilyon 929,7 milyar lira. Bütçe açığının 1 trilyon 633 milyar lira. Faiz dışı açığın 986,8 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz” dedi.