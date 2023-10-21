İzmir ve Van'da korkutan depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.05 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.







Van Gölü'nde meydana gelen depremin yerin 12.82 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.





Diğer yandan İzmir'in Buca ilçesi ise 3,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli'nin, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamasının ardından Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı paylaşımda, "Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca Fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay sistemimin bileşenleri" ifadelerini kullandı.