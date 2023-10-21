Samanyolu Haber /Gündem / İzmir ve Van'da korkutan depremler! /21 Ekim 2023 08:22

İzmir ve Van'da korkutan depremler!

AFAD, İzmir'in Buca ilçesinde 3,9 ve Van'ın Tuşba ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.05 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Van Gölü'nde meydana gelen depremin yerin 12.82 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Diğer yandan İzmir'in Buca ilçesi ise 3,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli'nin, İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamasının ardından Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı paylaşımda, "Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca Fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay sistemimin bileşenleri" ifadelerini kullandı.

İzmir'de, iki gün önce Bayındır ilçesindeki 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Buca ilçesinde saat 23.53'de yerin 9.23 km derinliğinde ve 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Görür, depremin ardından sosyal medya platformu X'te açıklamalarda bulundu.

Görür, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Arkadaşlar, Zafer-Buca/İzmir’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeni'nin güney sınırındaki fay sisteminin bileşenleri. Geçmiş olsun. Sevgiyle"

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