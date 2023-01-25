Cevheri Güven, Peker dosyasındaki gizli tanığın şok videosunu yayınladı

Peker'in iadesi için dosya hazırlayan, Emre Olur'u tutuklayıp iddianamesini yazan savcı Alim Yaşar geçmişte Peker'e hangi mesajı iletmiş, Peker'le neler konuşmuştu?









Sedat Peker ve Emre Olur dosyasındaki gizli tanık ilk kez konuştu. Peker ve Olur'un iadesi ve tutuklanmaları için hazırlanan dosyanın gizli tanığının başına neler geldi? Neden öldürülmekten korkuyor? Süleyman Soylu ve hangi polis müdürleri dosyayı hazırladı. Emre Erciş'in vurulması ve bazı saldırı olayları hakkında gizli tanık neler söylüyor?Ankara Emniyeti neden devreye girdi? Olay İstanbul'da dönerken Ankara Emniyeti neden gizli tanıkla temas kurdu, hangi emniyet amirleri gizli tanıkla ilgili konuları takip etti?