CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te kabul edilen İnfaz Yasası’nın iptali amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı. CHP’nin, yasanın “örtülü af” niteliğinde olduğu için TBMM’de en az 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiğine ilişkin “şekil” yönünden hazırladığı iptal başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesi’ne partinin hukukçu milletvekillerinden Ali Mahir Başarır teslim etti.









CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şunları söyledi:





"Anayasa Komisyonu üyemiz Mahir Başarır 14 Nisan günü TBMM’de kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ve Bazı Kanunlar’da Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin şekil bakımından iptali ile ilgili biraz sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvurumuzu yapacağız. Elbette CHP eline silah alıp polisimizi, askerimizi şehit eden hiçbir teröristin, hiçbir uyuşturucu baronunun, kadına ve çocuğa taciz ve şiddet uygulayan hiçbir sapkının af kapsamına alınmasını istememektedir. Ancak geldiğimiz noktada bu meclisten geçen tasarı tam bir eşitsiz ve adaletsizlik içermektedir. Tümüyle adil bile olsa biz CHP olarak TBMM’de ettiğimiz yemine de dayalı olarak anayasaya sadakat ve bağlılıktan ettiğimiz yeminin bir gereği olarak 14 Nisan’da Meclis’te yasalaşan bu teklifin Anayasa’nın 87 ve 88. maddelerine ve TBMM İç Tüzüğü’nün 92. Maddesine çok açık aykırılığını tespit ile aykırılık iddiası ve iptali ile ilgili istemimizi Yüksek Mahkeme’ye yapacağız. Bu bir şekil başvurusudur. Yasağa göre bunun 10 gün içinde yapılması gerekiyordu. Şekil şartları yerine gelmemiştir."





İKİNCİ BAŞVURU İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

CHP'nin yasanın "esas" yönünden iptal başvurusu için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Esas yönünden Anayasa Mahmemesi'ne iptal istemiyle başvuru için, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 60 günlük süre bulunuyor.