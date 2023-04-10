CHP İstanbul İl Binası önünde ateş açma görüntüleri ortaya çıktı!

Seyrantepe’deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla hava ateş ettikten sonra yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Parti binasının yerini dahi bilmediklerini söyleyen şüphelilerin, firarda olan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyaya koymak amacıyla havaya ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.







Polis daha önceden 51 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki firari şüpheli Emre D.’yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.





Bu arada Emre D.’nin hava ateş etme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.











