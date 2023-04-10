Samanyolu Haber /Gündem / CHP İstanbul İl Binası önünde ateş açma görüntüleri ortaya çıktı! /10 Nisan 2023 18:08

CHP İstanbul İl Binası önünde ateş açma görüntüleri ortaya çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı soruşturmasında il binası yakınında ateş edilme görüntüleri ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Seyrantepe’deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla hava ateş ettikten sonra yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Parti binasının yerini dahi bilmediklerini söyleyen şüphelilerin, firarda olan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyaya koymak amacıyla havaya ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi.

Polis daha önceden 51 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki firari şüpheli Emre D.’yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Bu arada Emre D.’nin hava ateş etme anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP İstanbul İl Binası önünde ateş açma görüntüleri... Sonraki Haber >>

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:37:16