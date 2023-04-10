Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan ve Kazakistan arasında kritik anlaşma /10 Nisan 2023 17:42

Azerbaycan ve Kazakistan arasında kritik anlaşma

Azerbaycan ve Kazakistan arasında üst düzey anlaşmalar imzalandı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Azerbaycan ve Kazakistan Devlet başkanları arasında Üst Düzey İşbirliği Konsey'i kurma anlaşması yapıldı.  Ayrıca iki ülke arasında ticaret, bilimsel çalışmalar, kültür, eğitim ve sağlık alanında çok sayıda önemli belgeler imzalandı.

Kazakistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları Kasım-Jomart Tokayev ve İlham Aliyev, Astana'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak bildiri ve iki ülke devletlerarası Üst Düzey İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin protokol imzaladı.

Toplantılar öncesi açıklama yapan Tokayev, görüşmeler sırasında böyle bir konseyin oluşturulmasının ikili ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

Ayrıca Azerbaycan Lideri İlham Aliyev'in Astana'ya resmi ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında ticari, bilimsel çalışmalar, kültür ve eğitim alanında çok sayıda önemli belgeler imzalandı.
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