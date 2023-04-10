Azerbaycan ve Kazakistan arasında kritik anlaşma

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Azerbaycan ve Kazakistan Devlet başkanları arasında Üst Düzey İşbirliği Konsey'i kurma anlaşması yapıldı. Ayrıca iki ülke arasında ticaret, bilimsel çalışmalar, kültür, eğitim ve sağlık alanında çok sayıda önemli belgeler imzalandı.





Kazakistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları Kasım-Jomart Tokayev ve İlham Aliyev, Astana'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak bildiri ve iki ülke devletlerarası Üst Düzey İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin protokol imzaladı.





Toplantılar öncesi açıklama yapan Tokayev, görüşmeler sırasında böyle bir konseyin oluşturulmasının ikili ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.





Ayrıca Azerbaycan Lideri İlham Aliyev'in Astana'ya resmi ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında ticari, bilimsel çalışmalar, kültür ve eğitim alanında çok sayıda önemli belgeler imzalandı.