Moskova ve Minsk ortak askeri birliğe karar verdi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Tırmanan jeopolitik gerilim ve bölgesel tehditler karşısında Moskova ve Minsk ortak hareket edeceklerini bir kez daha yinelediler. Aleksander Lukaşenko, ‘dışarıdan bir saldırının olması hâlinde, Rusya’nın Belarus’u kendi toprağıymış gibi koruyacağına dair garantiye gereksinim duyduklarını’ belirtti.





Devlet ajansı Belta'nın bildirdiğine göre bir açıklama yapan Lukaşenko, ‘’Batı ülkeleri nükleer silahların geri çekilmesi karşılığında Budapeşte Muhtırası kapsamında verilen güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmaları yerine getirmiyor. Bu nedenle, Belarus’un artık kendi güvenliği için Rusya'dan ek garantilere ihtiyacı var’’. İfadelerini kullandı.





Lukaşenko, "Size minnettarım, tüm zorluklara rağmen birkaç bin Rus askerini burada tutuyorsunuz. Biz de bu sürece gerektiği kadar dahil olduk artık. Ve askerlerimizi subaylarınızla birlikte eğitiyoruz, muharebe koordinasyonunu yürütüyoruz." Dedi.





Belarus Cumhurbaşkanı ayrıca Minsk ve Moskova'nın güvenlik anlaşmalarını incelemeleri veya Belarus'un tam güvenliği için yeni bir anlaşma kabul etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.





Minsk'teki görüşmelerin bir parçası olarak, Aleksander Lukaşenko ve Sergey Şoygu, Belarus’ta bulunan Rus-Belarus ortak birlik grubunun muharebe eğitimiyle ilgili konuları da ele aldılar. Belarus’un 5 farklı eğitim alanında çok sayıda Rus askerinin eğitim gördüğünü söyleyen Şoygu, ayrıca eğitimlerde Belarus silahlı kuvvetlerinin yeterli sayıda eğitmeni ve subayının da görev yaptığını, bundan çok memnun olduklarını belirtti.