Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucu bağımlısı anne-baba bebeklerinin öldüğünü bir hafta sonra fark etti /10 Nisan 2023 17:34

Uyuşturucu bağımlısı anne-baba bebeklerinin öldüğünü bir hafta sonra fark etti

Adana'da bir hafta önce ölen 2 aylık kız bebek morga kaldırılırken, uyuşturucu bağımlısı anne ve babasının, bebeğin öldüğünü fark etmediği ileri sürüldü.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis evin kapısını çalıp açtırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen çiftin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve fark etmedikleri ortaya çıktı.

ANNE, GÖZALTINA ALINDI
Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Evde olmayan baba ise polis tarafından aranmaya başlandı.

TUTUKLANDI
Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İsim verilmediği gibi kimlik dahi çıkarılmayan bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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