Samanyolu Haber /Gündem / Tokatspor Başkanı Akçekaya cezaevinde ölü bulundu /10 Nisan 2023 16:48

Tokatspor Başkanı Akçekaya cezaevinde ölü bulundu

Çanakkale'de iki kişiyi öldürmekten yargılanan Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, kaldığı cezaevinde ölü bulundu.

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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i öldürme suçundan yargılanan Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, cezaevinde ölü bulundu.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇARPTIRILMIŞTI
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan, geçtiğimiz yıl (2022) Temmuz ayında şoförü Şerif Eker ile bayram tatilini geçirmek için geldiği çiftliğinde yaşamını yitirmişti. 13 Temmuz tarihinde Çiftlik çalışanlarının cenazelerini bulduğu Arıkan ve Eker cinayeti soruşturmasında tutuklanan Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya Çanakkale’de yargılanmış ve geçtiğimiz günlerde 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İzmir Buca Cezaevi’ndeki koğuşunda ölü bulunan Akçekaya'nın intihar ettiği üzerinde duruluyor.
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