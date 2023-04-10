Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'ın ayakkabısını yalamak" da fayda etmedi: Liste dışı kaldı /10 Nisan 2023 16:38

"Erdoğan'ın ayakkabısını yalamak" da fayda etmedi: Liste dışı kaldı

Katıldığı bir televizyon programında söylediği, “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” ifadeleriyle tepki çeken AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, aday listelerinde yer bulamadı.

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AKP, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adaylarının listesini önceki gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Katıldığı bir televizyon programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri gündem olan AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, partisinin 28. dönem milletvekili adayları arasında yer alamadı. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yediyıldız, şu açıklamalarda bulundu:

"2018 yılında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın takdiri ve halkımızın teveccühü ile 27. Yasama Döneminde Ordu Milletvekili olarak görev yaptığım AK Partimizde bayrağı yol arkadaşlarıma devrediyorum."



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