Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: 'Sen darbecisin, bu bir darbe girişimidir'

Yargıtay-Anayasa Mahkemesi (AYM) tartışmalarının ardından bugün AYM önünde açıklamalar yapan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıyayız" dedi.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre Özel, "Cumhurbaşkanı'nın dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler, bir yargı kriziydi. Ama bugün sabah 10'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduktan sonra bunun Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.



Özel, Erdoğan’a “Sen darbecisin, bu bir darbe girişimidir” dedi. Erdoğan’a seslenen Özel:



"Millet sana oy verdi. Bu Anayasa sayesinde görev yapıyorsun. Ama 'milletin anayasasının bir başka maddesi benim için yoktur' diyorsun. Yok hükmünde kabul edilmeni istemiyorsan bu anayasaya sahip çık. Sahip çıkmazsan sen de yok hükmündesin. Biz de sana yetki sorumluluk veren maddeyi saymayız" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada, "Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" demişti.