Trabzonspor, Konyaspor engelini Onuachu ile geçti: 2-1

Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı’nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok’un da sakatlıkları bulunuyor. Konyaspor’da da Guilherme sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yok.





Trabzonspor taraftarları maça çok fazla ilgi göstermedi. Hafta içinde bordo-mavili kulüpten taraftarlara çağrı yapılmasına karşın statta yer yer boşluklar gözlendi.





Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.Geçen hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenen bordo-mavililer, Abdullah Avcı’nın gelişiyle yükselen grafiğini Konyaspor karşısında da sürdürdü.Ligde 7 maçtır kazanamayan Konyaspor, ilk yarıda Trabzonspor karşısında birçok pozisyona girmesine rağmen skoru değiştiremedi.Trabzonspor’da 59. dakikada Onuachu sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. Konyaspor’da oyuna 68’de giren Prip, 77. dakikada savunmanın hatasıyla gelişen atakta ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla maça dengeyi getirdi: 1-1.Maçın 85. dakikasında Trabzonspor’un golcüsü yine sahneye çıktı. Paul Onuachu, Enis Destan’ın ceza sahasının solundan yaptığı ortada Calvo’dan önce sağ ayağının topuyla topu filelere gönderdi: 2-1.Bu sonucun ardından Trabzonspor 22 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Konyaspor da 10 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada kaldı.Milli aranın ardından 13. haftada Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına çıkacak. Konyaspor da sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.10. dakikada Moreno’nun ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.21. dakikada Berat Özdemir’in pasında, savunmada Adil Demirbağ’ın uzaklaştıramadığı top Onuachu’nun önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.29. dakikada Cikalleshi’nin ceza alanı sol çaprazında yerden vuruşunda arka direkte uygun durumdaki Calvo’nun altı pas içinde şutunda, top üst direkten döndü.31. dakikada soldan ceza alanına giren Cicaldau’nun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.32. dakikada Moreno’nun sağdan ortasında, Soner Dikmen’in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.45+1. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Visca’nın şutunda, çizgi üzerinde Yasir Subaşı, kafayla büyük tehlikeyi önledi.İlk yarı golsüz sona erdi.49. dakikada Pepe’nin taşıdığı topa ceza alanı içinde Onuachu’nun vuruşunda, kaleci Bernardoni meşin yuvarlağı kornere çeldi.59. dakikada Trabzonspor öne geçti. Pepe’nin pasında, ceza alanı içinde Calvo’nun ıskaladığı top ile uygun durumda buluşan Onuachu meşin yuvarlağı kaleci Bernardoni’nin solundan filelere gönderdi: 1-061. dakikada Soner Dikmen’in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır’ı geçen top direğin yanından auta çıktı.72. dakikada Bakesatas’ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Onuachu’nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.73. dakikada Morena’nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.77. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, beraberliği sağladı. Castro’nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Andreasen’in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-181. dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest atışta, kaleci Bernardoni sol tarafına sert şekilde gelen topu güçlükle kornere çeldi.85. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Enis Destan’ın pasında, ceza alanı içinde Onuachu, sıçrayarak ayağın arkasıyla topu filelere yolladı: 2-190+3. dakikada Adil Demirbağ’ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor’u 1-0 yenen, ardından İstanbul’da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe’yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.Trabzonspor Kulübü ve taraftarlar 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde açtıkları pankartlarda Atatürk'ün sözlerine yer verirken, Trabzonspor Kulübü de hazırladığı görselle Atatürk'ü andı.Her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya birlikte tuttukları ‘Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.’ yazılı pankart ile sahaya çıktılar.Trabzonspor taraftarları önceki haftalarda olduğu gibi Filistin’e destek vermeye devam etti. Taraftarlar, maraton tribünü önünde, ‘İnsanların ve çocukların öldürülmediği kefensiz bir Filistin istiyoruz. Çocuklara gülmek Kudüs’e özgürlük yakışır’ şeklinde pankart astılar.Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzon’a gelerek futbolcular ile birlikte seremonide yer aldı.Yusuf, Trabzon'a gelerek ilk kez stadyumdan maç izlediği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Minik taraftar, maç öncesi kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geldi.