CHP müşahidi Av. Sedat Koç, taşlı saldırıyı ve ölüm tehdidini anlattı!

Kocaeli Arslanbey İlkokulu’nda CHP'nin sandık müşahitliğini yapan Avukat Sedat Koç, “10-15 kişilik bir grup bize saldırdı. Ellerinde taşlarla. Şimdi de polisteyiz, karakoldayız. İfademizi verdik, rapor da aldık. Şikayetçi olduk. Küfürler, hakaretler, tehditler… Yanımda arkadaşım Cem Özgüven vardı. Ona ‘Hadi çıkın, kaçın buradan. Sizi öldürecekler’ diyorlar. İnsanlar inanılmaz bir şekilde şiddet dolu” açıklamasını yaptı.





HEM TAŞLI SALDIRI HEM ÖLÜM TEHDİDİ

Kocaeli Kartepe’de Arslanbey İlkokulu’nda CHP’nin sandık müşahitliğini yapan Avukat Sedat Koç, okulun bahçesinde kendisine ‘Sen terörist misin’ diyen bir grubun saldırısına uğradığını söyledi. Koç, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:





“Bugün Kocaeli’de Kartepe ilçesinde seçimlerde görevliydim. Saat 11.45 civarında Arslanbey İlkokulu’na gittim. Okulun bahçesinde bir tartışma vardı. Bir-iki adım geriden izlemeye başladım. Sonra birisi bana dönerek ‘Ben babamla girdim oy kullandım. Yaşlı adam, bilmiyor. Bize laf ediyorlar’ dedi. ‘Kullanamazsın, yanlış yapmışsın’ dedim. Elimde de genelge, kanun var onu da gösterdim. ‘Kanunda yazıyor engellilerin, yaşlıların, okuma-yazma bilmeyenlerin nasıl oy kullanacağı. Sen yanlış yapmışsın’ dedim. Kanunda belli, açık. Oradan birisi de ‘Sen ne karışıyorsun? Sen kimsin’ dedi. Ben de ‘Bir şeye karıştığım yok. Kanunu anlattım’ dedim. Sonra dendi ki ‘Sen kimsin? Terörist misin’. Ben CHP’nin avukatıyım, müşahidim. Oradan birileri ‘Sen terörist misin’ diye saldırmaya başladı. Birkaç kişi de biz arka kapıdan dolaştırıp çıkarmaya çalıştılar, sağ olsunlar. Ondan sonra 10-15 kişilik bir grup bize saldırdı. Ellerinde taşlarla. Şimdi de polisteyiz, karakoldayız. İfademizi verdik, rapor da aldık. Şikayetçi olduk. Küfürler, hakaretler, tehditler, öldürmekle tehditler. Yanımda arkadaşım Cem Özgüven vardı. Ona ‘Hadi çıkın, kaçın buradan. Sizi öldürecekler’ diyorlar. İnsanlar inanılmaz bir şekilde şiddet dolu. Üzgünüz, hepimize geçmiş olsun.”