Samanyolu Haber /Gündem / CHP müşahidi Av. Sedat Koç, taşlı saldırıyı ve ölüm tehdidini anlattı! /28 Mayıs 2023 19:50

CHP müşahidi Av. Sedat Koç, taşlı saldırıyı ve ölüm tehdidini anlattı!

Kocaeli Arslanbey İlkokulu’nda, CHP'nin sandık müşahitliğini yapan Avukat Sedat Koç, 10-15 kişilik bir grubun kendilerine saldırdıklarını ve ölümle tehdit ettiklerini söyledi.

SHABER3.COM

Kocaeli Arslanbey İlkokulu’nda CHP'nin sandık müşahitliğini yapan Avukat Sedat Koç, “10-15 kişilik bir grup bize saldırdı. Ellerinde taşlarla. Şimdi de polisteyiz, karakoldayız. İfademizi verdik, rapor da aldık. Şikayetçi olduk. Küfürler, hakaretler, tehditler… Yanımda arkadaşım Cem Özgüven vardı. Ona ‘Hadi çıkın, kaçın buradan. Sizi öldürecekler’ diyorlar. İnsanlar inanılmaz bir şekilde şiddet dolu” açıklamasını yaptı.

HEM TAŞLI SALDIRI HEM ÖLÜM TEHDİDİ
Kocaeli Kartepe’de Arslanbey İlkokulu’nda CHP’nin sandık müşahitliğini yapan Avukat Sedat Koç, okulun bahçesinde kendisine ‘Sen terörist misin’ diyen bir grubun saldırısına uğradığını söyledi. Koç, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Kocaeli’de Kartepe ilçesinde seçimlerde görevliydim. Saat 11.45 civarında Arslanbey İlkokulu’na gittim. Okulun bahçesinde bir tartışma vardı. Bir-iki adım geriden izlemeye başladım. Sonra birisi bana dönerek ‘Ben babamla girdim oy kullandım. Yaşlı adam, bilmiyor. Bize laf ediyorlar’ dedi. ‘Kullanamazsın, yanlış yapmışsın’ dedim. Elimde de genelge, kanun var onu da gösterdim. ‘Kanunda yazıyor engellilerin, yaşlıların, okuma-yazma bilmeyenlerin nasıl oy kullanacağı. Sen yanlış yapmışsın’ dedim. Kanunda belli, açık. Oradan birisi de ‘Sen ne karışıyorsun? Sen kimsin’ dedi. Ben de ‘Bir şeye karıştığım yok. Kanunu anlattım’ dedim. Sonra dendi ki ‘Sen kimsin? Terörist misin’. Ben CHP’nin avukatıyım, müşahidim. Oradan birileri ‘Sen terörist misin’ diye saldırmaya başladı. Birkaç kişi de biz arka kapıdan dolaştırıp çıkarmaya çalıştılar, sağ olsunlar. Ondan sonra 10-15 kişilik bir grup bize saldırdı. Ellerinde taşlarla. Şimdi de polisteyiz, karakoldayız. İfademizi verdik, rapor da aldık. Şikayetçi olduk. Küfürler, hakaretler, tehditler, öldürmekle tehditler. Yanımda arkadaşım Cem Özgüven vardı. Ona ‘Hadi çıkın, kaçın buradan. Sizi öldürecekler’ diyorlar. İnsanlar inanılmaz bir şekilde şiddet dolu. Üzgünüz, hepimize geçmiş olsun.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP müşahidi Av. Sedat Koç, taşlı saldırıyı ve ölüm... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:19