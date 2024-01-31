“CHP ne iş yapar?” diye sordu, öyle cevaplar geldi ki…

- AKP’yi iktidarda tutar
- AKP’yi muhalefetmiş gibi görünüp, ortaklık yapar…
- Çok pis kınar!
- Boş yapar…
- Meclis’e önerge verir…
- Bildiri yayınlar…
- Lafla peynir gemisi yürütür.
- İktidarın hukuksuzluklarına meşruiyet kazandırır.
- Bilim Adamları atomu nasıl parçalayacaklarını buldu henüz bu sorunun cevabını bulamadı….
- Bilim Adamları atomu nasıl parçalayacaklarını buldu henüz bu sorunun cevabını bulamadı….
- Akp'yi besler büyütür
- Valla en iyi yaptıkları şey tweet atmak
- Yine gider iktidarın yanında hizalanır
- 21 senedir iktidarı ayakta tutmak için desteğini esirgemez.
- Valla en iyi yaptıkları şey tweet atmak
- Yine gider iktidarın yanında hizalanır
- 21 senedir iktidarı ayakta tutmak için desteğini esirgemez.