Samanyolu Haber /Politika / “CHP ne iş yapar?” diye sordu, öyle cevaplar geldi ki… /31 Ocak 2024 10:26

“CHP ne iş yapar?” diye sordu, öyle cevaplar geldi ki…

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, kamuoyunda tepki çekti. Muhalefetin ‘silik’ tavrı da eleştiri konusu oldu.

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Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP ne iş yapar?” diyerek kinayeli bir soru sordu. Altına yapılan yorumlar hem güldürdü, hem düşündürdü. İşte o yorumlardan bazıları…

- AKP’yi iktidarda tutar
- AKP’yi muhalefetmiş gibi görünüp, ortaklık yapar…
- Çok pis kınar!
- Boş yapar…
- Meclis’e önerge verir…
- Bildiri yayınlar…
- Lafla peynir gemisi yürütür.
- İktidarın hukuksuzluklarına meşruiyet kazandırır.
- Bilim Adamları atomu nasıl parçalayacaklarını buldu henüz bu sorunun cevabını bulamadı….
- Akp'yi besler büyütür
- Valla en iyi yaptıkları şey tweet atmak
- Yine gider iktidarın yanında hizalanır
- 21 senedir iktidarı ayakta tutmak için desteğini esirgemez.



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