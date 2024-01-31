“CHP ne iş yapar?” diye sordu, öyle cevaplar geldi ki…

- İktidarın hukuksuzluklarına meşruiyet kazandırır.

- Bilim Adamları atomu nasıl parçalayacaklarını buldu henüz bu sorunun cevabını bulamadı….

- Akp'yi besler büyütür

- Valla en iyi yaptıkları şey tweet atmak

- Yine gider iktidarın yanında hizalanır

- 21 senedir iktidarı ayakta tutmak için desteğini esirgemez.













Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP ne iş yapar?” diyerek kinayeli bir soru sordu. Altına yapılan yorumlar hem güldürdü, hem düşündürdü. İşte o yorumlardan bazıları…- AKP’yi iktidarda tutar- AKP’yi muhalefetmiş gibi görünüp, ortaklık yapar…- Çok pis kınar!- Boş yapar…- Meclis’e önerge verir…- Bildiri yayınlar…- Lafla peynir gemisi yürütür.