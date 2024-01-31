Samanyolu Haber /Gündem / Akşener İmamoğlu'nu hedef aldı : 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane' /31 Ocak 2024 11:09

Akşener İmamoğlu'nu hedef aldı : 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçim için hazırlanan afişlerin billboardlara asılmasının engellendiğini söyledi. Akşener, "Bu kez bizi (billboardlarımızı) engelleyen Beştepe değil, Saraçhane" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ana muhalefet partisi de meğer bizden çok rahatsızmış.


Milletimiz için çok doğru şeyler yapıyoruz demektir.

Birileri istiyor ki billboardssuz seçim çalışması yapalım.

 Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane!

Saray sansürüne de, Belediye sansürüne de mecbur değilsin.

İMAMOĞLU İLE YAVAŞ'I HEDEF ALDI!
Biz haksızlık gördüğünde Pınarhisar’a da, Saraçhane’ye de koşanlarız. Ve bunların pis bedellerini ödeyenleriz.

Varsın onlar belediyenin gücünü üzerimize salsınlar. Bunlar iktidarın kopyaları.”

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ!
Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeyken CHP, bize 1 kuruş yardım yapmış mı? Bunun cevabını vermek zorundasınız.
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