Samanyolu Haber /Gündem / CHP Parti Meclisi'nde Mersin - Mezitli gerilimi /11 Ocak 2024 01:25

CHP Parti Meclisi'nde Mersin - Mezitli gerilimi

CHP PM toplantısında sinirler gerildi, sesler yükseldi. Mersin Milletvekili Çakır ile Mezitli adayı üzerinden gerilim yaşayan Grup Başkanvekili Başarır'ın toplantıyı terk ettiği öne sürüldü.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında Mezitli belediye başkan adaylığı ile ilgili tartışma yaşandığı iddia edildi.

Genel Merkez'de 6 saat süren MYK toplantısının ardından, netleşen isimlerin sunulduğu PM'de sinirler gerildi ve sesler yükseldi.

Bağrışmaların yaşandığı tartışmanın taraflarının CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Mersin Milletvekili Ufuk Çakır olduğu belirtildi. Başarır’ın bu tartışma üzerine PM toplantısını terk ettiği ifade edildi.

Parti Meclisi üyesi olmayan Mersin Milletvekili Çakır, itirazına ilişkin soruları yanıtsız bırakırken PM toplantısından sonra değerlendirme yapacağını ifade etti.
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