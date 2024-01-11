Erdoğan Türkiyesi’nde gazetecilere baskı sürüyor

2023 yılı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre 2023 yılında Türkiye’de gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle tam 563 kez hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan bu gazetecilerden 72’si gözaltına alındı ve 27 gazeteci tutuklandı.





RTÜK iktidarın sopası olma rolünü 2023’te de oynadı. 59 kez ceza verdi, kanallar karartıldı, milyonlarca maddi para cezası kesildi toplam 6 kanala. Sansür yasası 2023 yılında uygulamaya geçti ve bu yasadan en büyük zararı gazeteciler gördü. 33 gazeteci hakkında 36 soruşturma açıldı. 6 gazeteci gözaltına alındı, bunlardan 4’ü tutuklandı. Erişim engelleri meselesi Türkiye’de basın özgürlüğü alanında gazetecileri kısıtlayan önemli konulardan biri olmaya devam etti. Ucu iktidara, bakanlarına, milletvekillerine, yereldeki yöneticilerine, bürokratlara giden her türlü yolsuzluk, taciz haberi erişime engellendi, halkın bunu okuması, bilmesi engellendi. Bunların haberinin yapılması da engellendi.





Gazeteciler Anadolu’nun dört bir yanında yaptıkları haberler nedeniyle saldırıya uğradı, tehdit edildi. Yine gazetecilerin protestoları, basın açıklamalarını izlemesi engellendi. İzlerken gözaltına alındılar ya da polis tarafından görevlerini yapmaları engellendi. 8 Mart’ta, 1 Mayıs’ta, Cumartesi Anneleri’nin protesto gösterilerini, basın açıklamalarını, tutuklu gazetecilere ilişkin basın açıklamalarını takip etmeleri bile engellendi polis müdahaleleriyle. Büyük tazminat davalarıyla gazeteciler yıl boyunca susturulmak istendi. Sputnik çalışanları yeni yıla işverenin şikayeti nedeniyle karakolda girmek zorunda bırakıldı.





Bold Medya'da yer alan habere göre dünyada basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 165. sırada bulunan Türkiye, devam eden baskılar nedeniyle her geçen gün daha da geriye düşüyor.CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi basın özgürlüğü alanında yaşanan bir yıllık ihlal bilançosunu hazırladığı raporla kamuoyuna duyurdu. Bir yıl içinde yaşanan ihlallerle ilgili konuşan Çakırözer, şunları söyledi:“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Türkiye’de gazeteciler kara bir tabloyla karşı karşıya. 2023 yılı Basın Özgürlüğü Raporu’muza göre Türkiye’de 1 yıl içinde gazeteciler tam 563 kez hakim karşısına çıkarak haberini, sosyal medya paylaşımı savunmak zorunda bırakıldı. Türkiye’de 72 gazeteci gözaltına alınırken bunlardan 27’si yaptıkları haberler nedeniyle tutuklandılar. Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan, Tolga Şardan, Batuhan Çolak’ın da aralarında olduğu onlarca gazeteci haftalarını, aylarını cezaevinde geçirmek zorunda bırakıldı.Saydığım tüm basın özgürlüğünü ihlal eden sansür, yasaklama ve baskılar nedeniyle Türkiye, dünyadaki 180 ülke arasında 165. sıraya düştü basın özgürlüğü alanında. Yaklaşan yerel seçimlerde iktidarın yine hedefinde gazeteciler olacak. Geçen yıl seçim döneminde ve deprem sonrasında olduğu gibi basını susturmaya ve sindirmeye çalışacaklar. Demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğüdür.”